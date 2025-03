Lapresse.it - Ue, Giorgetti: “No a piano di difesa fatto in fretta e furia senza logica”

“Oggi scopriamo che dobbiamo riarmarci perché c’è la minaccia di Putin. Io penso, a proposito deldi von der Leyen, che bisogna distinguere due cose: gli aiuti all’Ucraina se gli Usa non lo fanno più, e undi investimenti militari che abbiano un senso e noninuna. Per comprare un drone o un missile supersonico, un tank, non si va al supermercato, servono investimenti pluriennali”. Lo ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo, in videocollegamento con il convegno del Dipartimento economia della Lega ‘Interesse nazionale e scenari globali’.“Bisogna mantenere il sangue freddo, ragionare e non entrare nella sindrome che in altre epoche hain modo che andassimo a comprare i vaccini a prezzi incredibili, o comprare gas con i prezzi alle stelle.