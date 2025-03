Ucraina soldati nordcoreani a scuola di droni in Russia | così Putin li prepara alla guerra moderna

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) –‘’ diinper iinviati da Kim Jong-un a sostegno delle forze di Vladimirmobilitate per il conflitto in. L’intelligence sudcoreana ha lanciato l’rme riferendo di “indicazioni” secondo cui le truppe nordcoreane invengono addestrate dai russi per operazioni con l’impiego die relative tattiche. Lo riferisce l’agenzia sudcoreana Yonhap, precisando che si tratta di una valutazione arrivata nel mezzo dei timori che lapossa aver fornito tecnologia relativa aiCorea del Nord in cambio del sostegno di Pyongyang. “Dal momento che esistono indicazioni secondo cui le truppe nordcoreane dispiegate instanno apprendendo tattiche e operazioni con ida Mosca, stiamo monitorando una possibile cooperazione suitra le due parti”, ha fatto sapere il Nis sudcoreano (National Intelligence Service).