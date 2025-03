Ucraina soldati nordcoreani a scuola di droni in Russia | così Putin li prepara alla guerra moderna

Leggi su .com

(Adnkronos) – '' diinper iinviati da Kim Jong-un a sostegno delle forze di Vladimirmobilitate per il conflitto in. L'intelligence sudcoreana ha lanciato l'rme riferendo di "indicazioni" secondo cui le truppe nordcoreane invengono addestrate dai russi per operazioni con l'impiego die relative .L'articolodiinliproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “nucleare maivicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ sirga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio”