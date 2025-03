Lanotiziagiornale.it - Ucraina, si torna a parlare di pace: gli Usa soddisfatti per le scuse di Zelensky

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Mentre l’Ue trova un accordo sul piano per il riarmo, si ridiin. I passi avanti sembrano essere confermati anche dal fatto che alti funzionari statunitensi e ucraini si incontreranno in Arabia Saudita il 12 marzo. Intanto l’inviato di Donald Trump, Steve Witkoff, si dice “soddisfatto” per ledel presidente ucraino Volodymyrdopo lo scontro nello Studio Ovale.“Siamo ora in trattativa per coordinare un incontro con gli ucraini a Riad o potenzialmente anche a Gedda”, ha detto spiegando che “l’idea è di mettere a punto una cornice per un accordo die un cessate il fuoco iniziale”. Il 12 marzo ci sarà quindi un incontro a Riad concordato ieri in occasione del colloquio tra il capo dell’ufficio della presidenza, Andriy Yermak, e il consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Mike Waltz.