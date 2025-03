Lapresse.it - Ucraina, salgono a 4 i morti in attacco russo su Kryvyi Rih

Sono saliti a 4 inell’missilistico lanciato dalla Russia contro un hotel diRih, la città natale del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo ha riferito il capo dell’Amministrazione militare regionale di Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak. “Un uomo ferito in unmissilistico aRih è morto in ospedale. Aveva 43 anni. Le mie condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici”, ha scritto nel suo più recente aggiornamento su Telegram Lysak. Degli oltre 30 feriti, tra cui c’è anche una ragazzina di 13 anni, 14 sono in gravi condizioni. Il raid ha danneggiato anche 14 edifici residenziali, un ufficio postale, una ventina di auto, un’istituzione culturale e 12 negozi.