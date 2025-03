Ucraina oggi vertice Ue complicato | rischio veto la posta in gioco

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – Il Consiglio Europeo straordinario che si terràa Bruxelles, che verterà sull’e sulla difesa europea, si preannuncia “”. Sarà il primo a 27 da quando l’amministrazione Trump ha impresso una decisa accelerazione ai tentativi di mettere fine al conflitto in, una carneficina ai confini dell’Ue che si trascina da oltre tre anni. Servirà agli Stati membri, spiega una fonte diplomatica europea, per “fare chiarezza” e fissare alcuni paletti, anche per evitare che si ascoltino “cacofonie” al tavolo con gli americani, quando sarà il momento. Ilè alto e occorre concordare un minimo di “basilari”, per poi procedere con i prossimi passi, spiega una fonte diplomatica europea. Lainè “alta” e occorrerà capire come si orienteranno gli Stati membri.