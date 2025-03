Ucraina Meloni | No a fondi di coesione per l’acquisto di armi

Leggi su .com

(Adnkronos) – "L'Italia non intende dirottaredi, importantissimi per noi, sull'acquisto di". E' quanto ha detto oggi, 6 marzo, la presidente del Consiglio Giorgiain un punto stampa durante la riunione straordinaria del Consiglio europeo a Bruxelles. "Abbiamo condotto una battaglia per escludere che venissero forzatamente dirottate delle risorse dai.L'articolo: “No adiperdi” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.