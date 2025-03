.com - Ucraina: Macron offre all’Ue l’ombrello nucleare contro Putin

Leggi su .com

Da Washington non arrivano segnali concreti di apertura verso l'. Trump non allenta il pressing su Kiev e dopo le armi interrompe anche la fornitura di intelligence. Il nuovo atteggiamento americano, non più al fianco degli ucraini, viene osservato con preoccupazione dagli europei. Lo dice chiaramente Emmanuel, parlando di una "nuova era" in cui il Vecchio Continente deve pensare alla propria sicurezza.L'articoloproviene da Firenze Post.