Ucraina Lavrov | Retorica di Macron sul nucleare è minaccia per la Russia

“Ladiè unaper la“. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergei, come riporta l’agenzia Tass. Ieri il presidente francese Emmanuelaveva detto in un discorso alla nazione di volere “un dibattito strategico sulla protezione del nostro deterrentedagli alleati europei”.Cremlino: “vuole che guerra continui”Il discorso di ieri sera di Emmanuel“difficilmente può essere percepito come un discorso di un capo di Stato che pensa alla pace. Piuttosto, da ciò che è stato detto, si può concludere che la Francia pensa più alla guerra, a continuare la guerra“. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, secondo quanto riportano le agenzie di stampa russe.Cremlino: “Opzione soldati europei inaccettabile” L’opinione dellasulla possibile presenza di truppe europee di peacekeeping indopo il cessate il fuoco è chiara, Mosca continua a considerarla inaccettabile.