Lapresse.it - Ucraina: Lavrov paragona Macron a Hitler e Napoleone

Milano, 6 mar. (LaPresse) – Il ministro degli Esteri russo, Sergey, hato il presidente francese Emmanuel. Lo riporta l’agenzia di stampa russa Tass. “A differenza dei suoi predecessori, che pure volevano combattere la Russia –– il signornon sta agendo con molta grazia”, ha dichiaratoin conferenza stampa. “Perché loro hanno detto direttamente: ‘Dobbiamo conquistare la Russia, dobbiamo sconfiggere la Russia’. E lui, a quanto pare, vuole la stessa cosa, ma per qualche motivo dice che dobbiamo combattere la Russia in modo che non sconfigga la Francia, che la Russia crea minacce alla Francia e all’Europa”, ha argomentato