Lapresse.it - Ucraina, comunità in Italia manifesterà a Roma: “Trump non ci tradire”

Oles Horodetskyy, presidente della Associazione cristiana degli ucraini inha annunciato una manifestazione per venerdì 7 marzo 2025, alle ore 15.00 in Piazza Barberini a, non lontano dell’ambasciata degli Stati Uniti.Horodetskyy: “Usa hanno tradito loro alleato aggredito”“Donaldha fermato gli aiuti all’, sia militari che di intelligence, mettendo in pericolo i soldati e i civili ucraini”, ha affermato Horodetskyy, “in sostanza con queste azioni gli Stati Uniti hanno tradito un loro alleato aggredito, l’e hanno significativamente aiutato il Paese aggressore, la Russia”. “Per la prima volta, da decenni, la più grande democrazia del mondo mette la propria forza non al servizio della causa del diritto e della libertà di un paese democratico, ma della potenza e della violenza di una dittatura imperialista e lo fa proprio nei confronti di un Paese, come l’, che sta subendo una guerra di aggressione per avere scelto di legare il proprio destino ai Paesi liberi dell’Unione europea e della Nato”, ha aggiunto.