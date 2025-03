Lapresse.it - Ucraina, Calenda: “Se piazza del 15/03 dirà no alle armi sarà antieuropeista”

“L’Europa si costruisce a partire dall’Europa della difesa, come doveva essere originariamente. Se non c’è Europa della difesa non c’è Europa politica”. Così Carlo, segretario di Azione, intercettato dai cronisti all’esterno di Montecitorio. “Se quella(quella convocata per il 15 marzo in favore dell’Europa adel Popolo, a Roma, ndr)invece unache dice via le, via tutto,una“, commenta il senatore.“Riarmo e difesa comune vanno di pari passo“, afferma, rifacendosi al caso della Nato, che non avendo un esercito proprio, si basa sulle divisioni dei singoli paesi che la compongono. “Così deve succedere a livello europeo con un coordinamento che non è più Nato, purtroppo, perché gli americani oggi non sono più affidabili”, sottolinea