Ucciso così e poi infilato in due sacchi | l’orribile scoperta in Italia è caccia all’uomo

A Limena, in provincia di Padova, è in corso un’indagine per omicidio. Mercoledì pomeriggio, il corpo di un uomo di 81 anni, in stato di decomposizione avanzata, è stato rinvenuto nella sua abitazione in una palazzina di via Papa Giovanni XXIII. Il cadavere, con evidenti ferite alla testa e le caviglie legate con fascette, è stato trovato in dueneri da spazzatura, nascosto sotto un mucchio di rifiuti e chiuso in un armadio all’interno di una stanza in totale disordine.La vittima è Franco Bernardo Bergamin. Le forze dell’ordine stanno cercando il suo coinquilino, un uomo di 45 anni, che viveva con lui in cambio di aiuto nella gestione della casa e che risulta scomparso da circa una settimana.L’allarme è stato lanciato dal cognato della vittima, preoccupato per l’assenza prolungata di notizie.