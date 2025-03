Ilrestodelcarlino.it - Uccise l’amico a coltellate. Chiesti 24 anni per Alessandrini. Il pm esclude la premeditazione

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ha ammazzatocon 23, l’ha fatto con crudeltà ma senza l’aggravante dellae dell’aver agito per futili motivi. Questa la ricostruzione del sostituto procuratore Irene Lilliu, che ieri mattina ha aperto la discussione nel processo per omicidio volontario di Pierpaolo Panzieri, 27, accoltellato a morte il 20 febbraio di duefa dal31enne Michaeldopo una cena a casa della vittima in via Gavelli. Il pm ha chiesto la condanna dell’imputato a 24di reclusione oltre a 3di ricovero in una Rems (una struttura sanitaria per l’esecuzione delle misure di sicurezza) e inoltre che venga riconosciuta l’equivalenza tra l’aggravante della crudeltà e il vizio parziale di mente riscontrato nell’imputato. All’udienza di ieri in corte d’assise Michaelnon era presente ma la sua mente è stata passata ai raggi X nel corso della requisitoria della pubblica accusa.