Ilrestodelcarlino.it - Uccise il collega con il camion. In aula le perizie cinematiche

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Prosegue il processo per omicidio volontario che vede imputato Rocco Giulio Capria. Era il 27 settembre di quasi sei anni fa quando Rocco Giulio Capria, oggi 57 anni, di Rosarno, investì ecol suoilRachid Nfir, 47 anni. Accadde nel piazzale dello zuccherificio Coprob di Minerbio: i dueisti erano dipendenti di ditte che si occupavano del trasporto di barbabietole da zucchero dalla Calabria, regione in cui risiedeva pure Rachid, di origini marocchine, che lì viveva da tempo con la moglie e i tre figlioletti. Ieri, davanti alla Corte d’Assise presieduta dal giudice Pier Luigi di Bari, pm Mariangela Farneti, è proseguita l’istruttoria, che non si è conclusa: sono stati esauriti i testimoni del pm, sentiti il teste della difesa e i consulenti di parte sulle rispettive