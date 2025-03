Lanazione.it - Ubriaco alla guida provoca un incidente

Montemurlo (Prato), 6 marzo 2025 – Sono rimasti illesi i conducenti rimasti coinvolti nella collisione tra due veicoli, avvenuta mercoledì sera intorno alle 20,15 in via Berlinguer, nel tratto tra il cavalcavia di Bagnolo e la rotatoria di via Fratelli Rosselli. Un'auto proveniente in direzione Pistoia ha centrato un veicolo che procedeva in senso opposto. Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti del Comando della polizia municipale di Montemurlo che, con l'ausilio dell'etilometro, hanno potuto accertare che il conducente, che ha causato lo scontro, aveva un tasso alcolemico tra lo 0,5 e lo 0,8 mg/l, quindi superiore al limite consentito. Per l'uomo, 42 anni, residente ad Agliana è scattato subito il ritiro della patente di, il fermo dell'auto e la sanzione amministrativa di 1.