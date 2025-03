Tv | Kaos quando la comicità incontra i social in prima serata su Canale 21

Leggi su Ildenaro.it

Continua l’appuntamento con lainsu21. Ogni mercoledì alle 20.50 risate garantite con, il nuovo programma di intrattenimento, arricchito da performances teatrali con veri e propri atti unici.“” andrà in onda con 8 puntate inedite fino al prossimo 11 Maggio, per 11 settimaneconsecutive. Inoltre sono previsti anche 3 super remix con i momenti più esilaranti. Latrasmissione ospita special guest in ciascuna puntata. Il format è un perfetto mix e connubio die attualità e il titolo prende spunto dalla confusione che emerge dalla realtà che ci circonda e che viene raccontata attraverso un linguaggio moderno, quello della parte “sana” dei. Generazioni diverse di artisti saranno insieme per proporre sketch e tanto divertimento, portando il teatro in tv.