Tuttosport – da Allegri a Conte per un Milan… Italiano

2025-03-06 14:05:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da:MILANO – Una stagione da concludere nel miglior modo possibile, provando a vincere la Coppa Italia e centrare un posto per l’Europa, seppur non Champions. Sergio Conceiçao sa bene cosa dovrà fare da qui a fine maggio e non è detto che il raggiungimento di questi ultimi due obiettivi rimasti basti per tenersi la panchina del Milan. Anzi, il suo destino sembra scritto. Se la squadra non avesse avuto una reazione di orgoglio nella ripresa contro la Lazio, probabilmente oggi il portoghese non sarebbe più al suo posto. L’idea del club, infatti, è quella di terminare la stagione con lui, salvo clamorosi e nuovi crolli. Nel frattempo, come raccontiamo da giorni e approfondiamo a parte, prosegue la ricerca del nuovo direttore sportivo, una scelta che proprietà e dirigenza dovrebbe completare entro la metà di marzo.