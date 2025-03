Laprimapagina.it - Tutto sulla sauna finlandese: come si svolge, quali sono i vantaggi e le controindicazioni

Laconsiste in un bagno di calore che siall’interno di un’apposita cabina il legno, nella quale la temperatura può oscillare tra i 85 e i 100° C con un livello molto basso di umidità (30% massimo), che permette al sudore di evaporare senza che la pelle si surriscaldi in modo eccessivo.I benefici dellamolteplici, partendo dalla semplice pratica del suo svolgimento: sedersi su un comodo lettino in legno e permettere al calore di agire sul corpo in modo graduale, favorendo sia la sudorazione sia il rilascio di tossine che ne consegue. Ma facciamo un passo indietro e scopriamo in cosa consiste la.Cosa è laLaè un rituale di benessere e di igiene personale originario dei paesi Baltici. Anticamente, laera una stanza realizzata in legno e riscaldata da pietre molto calde, quasi roventi, collocate direttamente sul fuoco.