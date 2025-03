Gamberorosso.it - Tutto quello che non si dice sul vino dealcolato: servono regole certe e limiti sugli zuccheri

Da consumare entro maggio 2026. Sulla scrivania abbiamo un, la data di scadenza sulla retro etichetta ci ricorda la sua incapacità di tenuta nel tempo, proprio come una bevanda comune. Lo zucchero totale per litro si aggira sui 70 grammi, eppure si avverte meno sul piano sensoriale perché l’acidità è aggiustata. Nella lista degli ingredienti figura anche il conservante E242.ciò è permesso perché non esiste un disciplinare sulcondiviso a livello europeo. In alcune nazioni come in Italia è vietata l’aggiunta di acqua e aromi, in altre nazioni c’è ampio spazio per la fantasia. Com’è possibile che un prodotto autorizzato dall’Unione europea a essere commercializzato con la scrittanon abbiacodificate a tutela di chi lo produce e di chi lo consuma?Togliere l'alcol non bastaTutta la comunicazione punta sull’assenza di alcol, su una paventata salubrità rispetto al prodotto convenzionale.