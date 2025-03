Ilprimatonazionale.it - “Tutto per Sergio”: a mezzo secolo dalla morte l’Italia che ricorda Ramelli

Roma, 6 mar – A cinquant’anni– avvenuta il 29 aprile 1975, quarantasette giorni dopo la vile aggressione antifascista –il mondo identitario. Tante le iniziative in corso o comunque programmate per queste settimane.Le intitolazioni e la mostra “Il coraggio della libertà”Come riporta il sito dedicato alla memoria del giovane milanese, alla fine dello scorso anno solare erano già 35 le varie intitolazioni – in tutta Italia – dedicate a. A queste si aggiungerà il 5 aprile un apposito largo a Busto Arsizio.provincia di Varese a quella di Milano: il 13 sarà la volta di Cassano d’Adda (inaugurazione dei giardini della Biblioteca), il 28 di Sesto San Giovanni – intitolazione di una piazzetta aed Enrico Pedenovi.