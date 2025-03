Metropolitanmagazine.it - Tutti gli ex importanti di Lory Del Santo e padri dei figli, da Eric Clapton e figlio Conor a Silvio Sardi e figlio Devin

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Tra gli ex piùdiDel, c’è sicuramente il musicista, definito dalla stessa showgirl: “Il primo per il quale ho provato pulsioni e dal quale volevo uno“. La coppia infatti ha nel corso del rapporto sentimentale avuto un bambino,, scomparso tragicamente a soli 5 anni cadendo dal 53º piano del grattacielo Galeria di New York.Poi ci fu il produttore cinematograficocon il quale ha avuto il secondo. Con lui, ha detto più volte nelle interviste che: “Fu un errore iniziare la relazione, anche perchè è stato un padre assente ed un esempio molto negativo per i“. A lungo il legame fra la Delnon è stato idilliaco ed a quanto emerso da alcune partecipazioni in tv, la showgirl non ha mai accusato il colpo della sua assenza.