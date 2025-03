Ilrestodelcarlino.it - Tutta Riccione sale in collina per la festa del Peter Pan

E’ ladellasi, giunta ormai alla sesta edizione. Si chiama, ed è uno degli eventi più attesi della stagione delPan. Creato da Gianmaria Steiner e Francesco Amadori (in arte Jimmy e Pizzo), l’evento in programma domani sera conta più di cento attività del territorio (bar, ristoranti, negozi, hotel, aziende) che si riuniscono per una notte sullaper festeggiare tutti insieme e rendere omaggio alla città di. L’obiettivo come tutti gli anni è quello di unire tutte le istituzioni e le attività della città, in una manizione che gode anche del patrocinio dal Comune di. Il filo conduttore della serata si rifà alla Perla verde dell’Adriatico come il simbolo della città. Il flyer è stato realizzato da Alessandro Malossi di Milano, che ha voluto rappresentare tante mani di persone che tengono in alto la perla verde.