Turismo Santanché | Altro record frutto lavoro operatori storico sorpasso sulla Francia

“Le stime ISTAT pubblicate oggi sono l'autorevole conferma dell'incredibile forza delitaliano, che nel 2024 ha raggiunto un nuovo, con 458,4 milioni di presenze, in aumento del +2,5% sull'anno precedente – dichiara il ministro delDaniela Santanchè commentando i dati provvisori Istat –. La nostra Nazione consolida il suo ruolo di destinazione privilegiata a livello mondiale, superando lae collocandosi al secondo posto in Europa per numero di presenze turistiche, preceduta dalla sola Spagna. Unrisultato, che ci riempie di orgoglio e testimonia la qualità e l'appeal della nostra offerta turistica, capace di affascinare e attrarre visitatori da ogni dove – prosegue il ministro –. Infatti, gli oltre 250 milioni di presenze straniere segnano un +6,8% sul 2023 e rilanciano l'Italia come punto di riferimento per i viaggiatori esteri, andando di pari passo con la grande credibilità internazionale che abbiamo riguadagnato in virtù deldel Governo Meloni.