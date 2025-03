Turismo au revoir Paris | l’Italia batte la Francia e segna il record di 4584 milioni di presenze

Secoloditalia.it - Turismo, au revoir Paris: l’Italia batte la Francia e segna il record di 458,4 milioni di presenze

Il 2024 è stato un anno d’oro per ilin Italia: con 458,4dihato nuovoe un’ulteriore crescita del 2,5% rispetto al 2023, che a sua volta era stato un anno di crescita inedita. Con questo ulteriore balzo, registrato dalle stime dell’Istat sul quarto trimestre dell’anno, inoltre,supera la, attestandosi in cima alla classifica europea, seconda sola alla Spagna. «La nostra Nazione consolida il suo ruolo di destinazione privilegiata a livello mondiale», ha commentato il ministro del, Daniela Santanchè, parlando di «un altro risultato storico, che ci riempie di orgoglio e testimonia la qualità e l’appeal della nostra offerta turistica, capace di affascinare e attrarre visitatori da ogni dove».L’Istat rilascia stimesulin ItaliaIn particolare per quanto riguarda il quarto trimestre 2024, ilrisulta in crescita dell’1,2% sul fronte degli arrivi e dell’11,1% su quello dellerispetto al trimestre corrispondente del 2023.