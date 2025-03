Lapresse.it - Turchia: governo a Pkk e gruppi affiliati, deponete armi immediatamente

Milano, 6 mar. (LaPresse) – Il ministero della Difesa dellaha rivolto un appello al Pkk a deporre lee a sciogliere l’organizzazione. Lo rivelano ai media alcune fonti del ministero, secondo cui l’appello è stato lanciato il 27 febbraio al Pkk e “a tutti ia esso”. Lo riporta l’emittente Trt Haber. “Devono porre fine alle loro attività terroristiche, sciogliersi e deporree incondizionatamente lee consegnarle”, si legge nell’appello, “non si dovrebbe tentare di creare confusione sollevando questioni come il cessate il fuoco che non sono incluse nel testo”. “Come ha affermato il nostro Ministro, non sarà consentito sabotare o prolungare il processo”, precisa il Ministero, “si adotterà un approccio cauto e razionale”.