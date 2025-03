Veneziatoday.it - Tumore del colon-retto: il kit di screening è a disposizione nelle farmacie

Leggi su Veneziatoday.it

Leveneziane, in collaborazione con l'azienda sanitaria Ulss 3, si propongono ai cittadini come punto di riferimento contro ildel. Nella "farmacia sotto casa", infatti, si può ritirare e poi riconsegnare il kit gratuito per la ricerca del sangue occulto fecale.