Ilgiorno.it - Tumore al seno, diagnosi precoce grazie all’Intelligenza Artificiale. L’esperienza in Humanitas

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 6 marzo 2025 – La tecnologia sempre più al servizio della sanità e della medicina: medici e tecnici di radiologia dell’IRCCS Istituto Clinicoe degliMedical Care hanno un nuovo alleato per ladeldel, patologia che in Italia colpisce circa 60mila donne ogni anno. Si tratta di un software di Intelligenzain grado di migliorare la qualità e l'efficacia degli esami mammografici. L’IntelligenzaL’IA supporta i professionisti sanitari lungo tutto il percorso diagnostico. In particolare: verifica in tempo reale la qualità delle immagini mammografiche, aiutando i tecnici a garantire esami ottimali; valuta la densità mammaria, oggi riconosciuta come uno dei principali fattori di rischio per lo sviluppo delale una possibile causa dimancate.