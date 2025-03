Ilnapolista.it - Tsitsipas ha “pezzottato” la sua racchetta per tornare a vincere un torneo

Stefanosaveva bisogno di più potenza “facile”, per stare al passo dei suoi avversari. Soprattutto perché tutti gli giocano sempre martellando sul suo rovescio a una mano. E allora il tennista greco ha cambiato: ha preso quella che con ogni probabilità è una Babolat Pure Aero 98, quella che usa Carlos Alcaraz, l’ha colorata di nero e ha piazzato al centro delle corde una bella “W”. Perchéè testimonial Wilson. Con questa“pezzotta” ha vinto l’Atp 500 di Dubai, peraltro sul sintetico che per caratteristiche nemmeno gli si addice. Non vinceva unda quasi un anno, da Montecarlo 2024.Come ha fatto? Ecco, appunto: la. Nei giorni scorsi gli esperti si sono dilettanti a sgamarlo in tutti i modi possibili. Pure con gli immancabili dati che dimostrerebbero l’incremento di velocità dei suoi colpi.