It.insideover.com - Trumpology. Qualche considerazione per (e sui) i nuovi antiamericani da salotto

Leggi su It.insideover.com

I have a dream. Eh sì, anch’io ne ho uno. Sogno di vedere i direttori, gli editorialisti, i politici e i professori universitari che per tanti anni ci hanno gonfiato gli zebedei con l’idea che nulla salus extra Usa, che a manifestare un minimo di autonomia europea si faceva peccato, che bisognava essere lì, appiccicati al lupo cattivo per non essere mangiati nel bosco. Ecco, sogno di vederli manifestare davanti a Sigonella, chiedere la chiusura di Aviano, innalzare striscioni e bandiere agli ingressi di Camp Darby, ostacolare con le derive che i figli usano a Capalbio i movimenti delle navi americane presso il comando della Sesta Flotta a Napoli. Come facevano un tempo gli extraparlamentari di sinistra e incaso pure quelli di destra.Lo sogno perché questo improvvisosmo dei salotti buoni, cioè degli stessi nostri intellettuali che per essere fedeli alla linea avrebbero festeggiato Halloween anche tre volte l’anno, fa rivoltare lo stomaco, per una lunga serie di ragioni.