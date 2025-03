Liberoquotidiano.it - "Trump vuole cambiare le regole di ingaggio nella Nato": voci (pesanti) da Washington

non confermate ma che stanno facendo il giro dei media americani. A quanto pare il presidente degli Stati Uniti Donaldsta pensando a un cambiamento chiave delledi partecipazione allada parte dei Paesi membri. Lo riporta Nbc, che cita ex e attuali rappresentanti del governo americano e del Congresso. Secondo il network Usa,ha discusso con i suoi consiglieri la possibilità di favorire i membri che spendonodifesa una percentuale più alta del loro prodotto interno lordo. Il presidente starebbe pensando a una formula tipo club privato, in cui chi paga di più ha diritto a maggiori "servizi". Come parte del cambiamento, sostiene Nbc, gli Stati Uniti potrebbero non difendere un membrose attaccato, se la spesa militare non rientrerà in certi parametri.