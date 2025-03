Ilfattoquotidiano.it - Trump smantella politica estera e apparato militare: la sua è una totale incoerenza strategica

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dal pianetanon c’è un attimo di tregua. E tutti dobbiamo farci i conti. Del resto lui ha quasi 79 anni, 20 mesi alle prossime elezioni di Midterm, e due tentativi di assassinio nell’ultimo anno. Per cui si sbriga più che può.ha deciso di tagliare gli aiuti militari all’Ucraina e di fatto regalare a Putin una vittoriasenza nemmeno il fastidio di doversela guadagnare. Non pago di questa mano tesa al Cremlino, il presidente “pacifista” sta studiando come allentare le sanzioni contro la Russia, ha ordinato di sospendere le operazioni cyber-offensive contro Mosca e ha perfino proposto un cambio di regime a Kiev. Zelensky va fatto fuori a tutti i costi, il caso Burisma-Hunter Biden e l’onta dell’impeachment contro di lui al primo mandato saranno vendicati platealmente. Se Putin avesse scritto lui stesso la strategia americana, non avrebbe potuto fare di meglio.