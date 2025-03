Tpi.it - “Trump si prepara a revocare lo status di rifugiato a 240mila ucraini accolti negli Usa”

L’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donaldsilodi residenza legale temporanea per circarifugiatifuggiti dall’invasione lanciata oltre tre anni fa dalla Russia. L’indiscrezione è stata pubblicata dall’agenzia di stampa britannica Reuters, che cita in proposito le dichiarazioni rese in via anonima da un alto funzionario dell’amministrazione Usa e da altre “tre fonti a conoscenza della questione”, secondo cui queste persone rischiano di essere espulse con le procedure accelerate disposte dal nuovo governo federale repubblicano.La revoca dellodi residenza legale temporanea per circarifugiati, secondo l’agenzia di stampa britannica, è “prevista per aprile” ed era già allo studio “prima” della lite a favor di telecamere avvenuta il 28 febbraio scorso alla Casa bianca tra, il suo vice JD Vance e il presidente Volodymyr Zelensky.