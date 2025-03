Tpi.it - Trump minaccia la popolazione di Gaza: “Un futuro meraviglioso vi attende, ma non se trattenete gli ostaggi. Se lo fate, siete MORTI!”

Il presidente degli Stati Uniti, Donald, hato direttamente lapalestinese della Striscia di, se Hamas non libererà al più presto tutti gliisraeliani ancora trattenuti nel territorio costiero e non riconsegnerà i resti degli uccisi. «Al popolo di: unvi, ma non segli», ha scrittonella notte sul suo profilo Truth. «Se lo! Prendete una decisione INTELLIGENTE. LIBERATE GLIORA, O LA PAGHERETE CARA! DONALD J., PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI D’AMERICA».«”Shalom Hamas” significa Ciao e Addio – Potete scegliere», aveva esordito il presidente Usa, rivolgendosi ai leader di Hamas. «Liberate tutti gliora, non più avanti, e restituite immediatamente tutti i cadaveri delle persone che avete assassinato, o per voi è FINITA».