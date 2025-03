Ilfattoquotidiano.it - Trump lo conosciamo, ma almeno si è aperto uno spiraglio per la pace. Invece l’Ue la bandisce

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

I deliri internazionali. Cominciamo dae dalismo.si sapeva di che pasta fosse fatto, carta conosciuta come si dice: chi si meraviglia delle sue azioni, molto più incisive e concrete rispetto al primo mandato, o è stolto o è in malafede.è stato riesumato, nonostante Capitol Hill e il suo pessimo primo mandato, soprattutto per il disastro dell’amministrazione Biden, nella politica interna ed economica degli Stati Uniti e nella politica estera che è quella che noi che non siamo americani guardiamo ovviamente con più attenzione.Il fallimento della pseudo sinistra dei democratici spinge gli States nella svolta più violenta del liberismo, nella nazicomunicazione, nel dominio di oligopoli e oligarchi. Si sapeva cheaveva con sé Musk e non solo lui. Si sapeva che avrebbe fatto carne da macello degli immigrati.