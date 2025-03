Metropolitanmagazine.it - Trump lancia un “ultimo avvertimento” ad Hamas per liberare tutti gli ostaggi

Mercoledì il presidente Donaldhato quello che ha definito un “” adper rilasciareglirimasti detenuti a Gaza, inviando un messaggio dai toni duri dopo che la Casa Bianca ha confermato di aver recentemente inviato un inviato per colloqui diretti senza precedenti con il gruppo militante., in una dichiarazione sulla sua piattaforma Truth Social subito dopo l’incontro alla Casa Bianca con otto ex, ha aggiunto che stava “inviando a Israele tutto ciò di cui ha bisogno per finire il lavoro”.“Rilasciategliora, non più tardi, e restituite immediatamentei cadaveri delle persone che avete assassinato, o per voi è FINITA”, ha detto. “Solo le persone malate e contorte conservano i corpi, e voi siete malati e contorti!”Le parole taglienti disono arrivate dopo che la Casa Bianca ha dichiarato mercoledì che i funzionari statunitensi hanno avviato “colloqui e discussioni in corso” con i funzionari di, prendendo le distanze da una politica statunitense di lunga data di non impegnarsi direttamente nel gruppo militante.