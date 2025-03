Lanotiziagiornale.it - Trump lancia l’ultimatum ad Hamas: “Ostaggi liberi immediatamente o sarà guerra”

Di fronte allo stallo nei negoziati di pace per Gaza, determinato dalle condizioni imposte da Benjamin Netanyahu, che insiste sulla completa demilitarizzazione della Striscia, Donald, anziché favorire un rilancio del dialogo, sembra voler alimentare ulteriormente le tensioni minacciando militarmente.“Al popolo di Gaza: un bellissimo futuro vi aspetta, ma non se tenete degli. Se lo fate, siete morti! Prendete una decisione intelligente: rilasciate gliora, o più tardi ciun inferno da pagare!”, ha scritto l’ex presidente sulla sua piattaforma Truth Social.ad: “”Nel medesimo post,ha aggiunto chedeve “restituireanche tutti i corpi delle persone che avete assassinato, o per voi è finita”.