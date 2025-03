Ilgiorno.it - Truffe online, il falso sms dalla banca e il finto agente di polizia: conto svuotato

Monza, 6 marzo 2025 – Di un paio di casi avevamo scritto anche noi, altri episodi emergono fra le segnalazioni e le denunce ricevute nell’ultimo periodoQuestura didi Monza e Brianza. C’è una nuova truffa insidiosa che colpisce normali correntistiri con delinquenti che, spacciandosi per finti poliziotti od operatori della, arrivano a derubare tanti comuni cittadini. “Dall’analisi delle denunce sporte nell’ultimo periodo – fanno sapereQuestura – emergono nuove e particolari modalità ditelefoniche commesse da parte di malviventi che, celandosi dietro al racdi essere poliziotti, carabinieri o incaricati pubblici o di serviziri, sottraggono ingenti somme di denaro”. Utilizzando sofisticate tecniche di ingegneria informatica per generare in modo fraudolento chiamate provenienti apparentemente da servizi di emergenza, questure o carabinieri, guardia di finanza olocale, o anche da istitutiri.