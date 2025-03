Thesocialpost.it - Trovato morto nel parco l’avvocato Andrea di Mauro, cosa sappiamo: lo scooter, il testimone e gli appuntamenti disdetti

di, avvocato immobiliarista di 53 anni, è statosenza vita nella mattinata del 6 marzo nella zona del Boschetto della Plaia, alla periferia sud di Catania. L’uomo era scomparso martedì scorso e da allora non si avevano più sue notizie. I carabinieri stanno conducendo le indagini per ricostruire le circostanze del decesso.Leggi anche: “così”. Dramma in Italia: si schianta contro il bus, impatto devastante. Tutto bloccatoNella giornata precedente al ritrovamento, il suoera stato individuato nella stessa area. Preoccupati per la sua scomparsa, i familiari avevano presentato una denuncia e il caso era stato segnalato anche dalla trasmissione televisiva Chi l’ha visto?. Le ricerche, svolte sia sulla terraferma che in mare, hanno coinvolto Vigili del Fuoco, sommozzatori provenienti da Catania e Reggio Calabria, Guardia Costiera e volontari della Protezione Civile.