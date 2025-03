Thesocialpost.it - Trovato morto l’avvocato Andrea di Mauro: il drammatico annuncio dei ricercatori

Di, avvocato di 54 anni, è statosenza vita a Catania dopo essere scomparso improvvisamente martedì 4 marzo, quando era uscito di casa come al solito per alcuni impegni. Il suo corpo è stato scoperto oggi nel Boschetto della Plaia, una zona periferica della città, dove era stato visto per l’ultima volta. Negli ultimi giorni, le ricerche si erano concentrate nella zona sud di Catania, vicino alla Plaia, dove era stato avvistato da alcuni passanti e dove era statoanche il suo scooter.Le operazioni di ricerca, che includevano sia il mare che la terraferma, sono state condotte dai Vigili del fuoco di Catania, dai Nuclei sommozzatori di Catania e Reggio Calabria, insieme alla sezione navale e ai gruppi cinofili.Secondo quanto registrato dalle telecamere di sicurezza,Diera uscito di casa regolarmente martedì mattina alle 9:30 per recarsi al lavoro, salutando i familiari e salendo sul suo scooter con uno zaino da palestra.