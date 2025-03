Dayitalianews.com - Trovato il cadavere di un uomo di 75 anni tra i boschi in Irpinia: era scomparso ieri

Leggi su Dayitalianews.com

Dramma ad Avellino nella giornata di, mercoledì 5 marzo, dove unanziano, di cui si erano perse le tracce a Pietrastornina, è stato riprivo di vita in una zonava.Avellino, anzianomorto neiI vigili del fuoco di Avellino sono impegnati nelle ricerche di unda, 5 marzo 2025, intorno alle 19:00, dopo una segnalazione ricevuta dai Carabindella stazione locale. Si tratta di un 75enne residente a Pietrastornina, che si è allontanato dalla sua casa in via Salvatori senza lasciare tracce.Le ricerche sono state coordinate da team specializzati, tra cui unità cinofile, esperti in Topografia e operatori SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto), con il supporto di squadre provenienti da diversi comandi della Campania e del Lazio.