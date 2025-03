Liberoquotidiano.it - Trovata morta Pamela Bach, star di Baywatch: una terribile ipotesi sulla sua fine

Un colpo alla testa: così si sarebbe suicidata così l'attrice e modella statunitense, 61 anni, ex moglie di David Hasselhoff,delle serie tv "Supercar" (1982-1986) e "" (1989-2000). Secondo le prime informazioni fornite dal sito di gossip Tmz,è statasenza vita nella serata di mercoledì 5 marzo nella sua casa di Los Angeles. Tmz scrive che il cadavere presentava "una ferita d'arma da fuoco autoinflitta alla testa". L'attrice non avrebbe lasciato nessun biglietto. A dare l'allarme sono stati suoi familiari, che non riuscivano a mettersi in contatto con lei. L'ufficio del medico legale di Los Angeles ha riferito che le cause del decesso sono ancora in corso di accertamento. Nata a Tulsa, in Oklahoma, il 16 ottobre 1963, conosciuta anche comeHasselhoff,aveva esordito nella soap "Febbre d'amore" e aveva conosciuto il suo futuro marito sul set del telefilm "Supercar".