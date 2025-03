Notizie.com - Troppi debiti? Se rinunci all’eredità puoi avere comunque queste 3 cose

Se il defunto ha accumulato, impossibili da coprire con i beni lasciati, come deve reagire l’erede?Chi eredita può liberarsi dall’obbligo legale del pagamento deidel defunto? Per la normativa italiana, in caso di eredità, gli eredi subentrano nei diritti e negli obblighi dell’estinto, inclusi i. Che cosa fare, dunque, se isonopiù importanti in termini economici del valore assoluto dei beni da ereditare? Quando, per esempio, un genitore muore lasciandosospesi, gli eredi sono obbligati a farsene carico? La risposta è no.? Se– notizie.comLa trasmissione del debito non è automatica. L’erede può infatti evitare di accettare l’eredità nella sua totalità. E così facendo può dunque emanciparsi dal carico del debito o dalla responsabilità nei confronti di tutti i sospesi del defunto.