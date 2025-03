Trevisani | Zielinski ha fatto due regali al Napoli in quattro giorni Vi spiego perché

Leggi su Ilnerazzurro.it

Riccardo, telecronista, è intervenuto a Terzo Tempo Calcio, in onda su Televomero, ricordando con commozione Bruno Pizzul:“Siamo qui anche per Bruno Pizzul. Sono cresciuto con il Mondiale ‘86, il suo primo da telecronista. Grazie a lui faccio questo lavoro. È stato un maestro di giornalismo e telecronache in un’epoca diversa, lasciandoci un’eredità enorme.”Parlando delha sottolineato l’importanza dell’equilibrio e l’assenza di un vero sostituto di Kvaratskhelia. Ha poi commentato le parole di Conte:“Conte ha messo da parte la tunica della Conference League: ilha undici partite davanti, una rosa sufficiente per competere, non per dominare, ma per giocarsela. Il problema non è la Super Champions, ma i campionati a venti squadre: il Monza è già retrocesso virtualmente da mesi.