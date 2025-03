Juventusnews24.com - Trevisani sentenzia: «La Juve non è in corsa per lo scudetto. Se le vince tutte arriva a 85 punti e…»

di RedazionentusNews24sul possibile percorso dellae la lottale dichiarazioni sulla Serie AIl telecronista Riccardoha parlato a Televomero per analizzare la lottae la possibilità di vedere latra le contendenti con Napoli e Inter.PAROLE – «La vittoria a Rotterdam vuol dire che l’Inter farà i quarti di Champions League, sono partite che ti prosciugano. E non stanno bene a livello fisico visti gli infortuni. Per me il Napoli oggi è favorito. Trovare una scossa può invertire la tendenza, nelle ultime undici partite penso che gli azzurri ne avranno otto-nove abbordabili. Lantus sele partite fa 85e per me sono pochi perre il campionato. Non arriverà a 80. Non è inper lo».