Treni sulla linea Milano-Tirano, la puntualità nel 2025 fa dei passi avanti

Sondrio, 6 marzo– Mettiamola così: se pernon intendiamo la precisione assoluta, quella che spacca il minuto, allora stavolta ha ragione lui, Franco Lucente, l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, l’uomo-bersaglio di innumerevoli strali da parte di chi viaggia in treno, in particolar modo, che dati Trenord alla mano, ha dimostrato non solo “non essere tra le peggiori della Lombardia in tema di”, ma addirittura “in evidente miglioramento”. I numeri, va ribadito, riguardano i primi due mesi del. “L’indice diai 5 minuti - afferma Lucente – a febbraio è aumentato all’87,4%, oltre 6 punti in più rispetto allo stesso mese del 2024. Unache sale al 91% entro i 7 minuti e al 95% ai 10 minuti. Sempre a febbraio, itotali circolatisono stati 1846 e delle 20 soppressioni totali, ben 13 sono state causate dagli scioperi del settore trasporti”.