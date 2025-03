Ilfattoquotidiano.it - Tre settimane senza ‘vedere’ Papa Francesco: nessun segnale di unità dentro la Chiesa a 20 anni dall’esempio dato con la morte di Wojtyla

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il gregge è disperso. Sono trascorsi venti giorni dall’inizio del ricovero, il 14 febbraio, dial Policlinico Gemelli per una polmonite bilaterale. La Curia romana è visibilmente confusa e disinformata, tra bollettini medici che riportano, come è naturale in questi casi, notizie altalenanti sull’augusto infermo, seppur con una prognosi rimasta sempre riservata, quindi con un chiaro pericolo di vita, e voci allarmanti che si intensificano di giorno in giorno. Dal 24 febbraio, ogni sera, alle 21, per iniziativa della Segreteria di Stato, i cardinali residenti a Roma si ritrovano in piazza San Pietro, insieme con migliaia di fedeli, per la recita del rosario per la salute del. È un’occasione utilissima per porporati e vescovi per vedersi, una volta al giorno, e scambiarsi uno sguardo preoccupato e confuso e una parola su ciò che a poca distanza dal Vaticano, al decimo piano del Gemelli, sta avvenendo.