Tre giorni di iniziative. Per celebrare le donne

dal 7 al 9 marzo, perla Giornata internazionale della donna. Trededicati alla donna che prenderanno il via domani alle ore 9.30 al Cinema Odeon con l’evento ìLenello sport’ che prevede la proiezione del film ’La battaglia dei sessi’ a cura del Comitato pari opportunità dell’ordine degli avvocati di Ascoli. Seguirà dibattito e testimonianza della collega giornalista e calciatrice Chiara Poli. Il film ‘La battaglia dei sessi’ è l’adattamento cinematografico della celebre partita di tennis avvenuta il 20 settembre 1973 tra Bobby Riggs e Billie Jean King (foto). Sarà preceduto dai saluti dell’avvocatessa Alisia Laudadio, Presidente del Cpo avvocati Ascoli e dell’assessore Di Nicola. Un cineforum rivolto alla comunità, ed in particolare alle scuole di livello secondario, per sensibilizzare sul tema delle pari opportunità in ambito scientifico e sportivo.