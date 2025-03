Lanazione.it - Travolse e uccise motociclista, condannata a quattro anni

Terni, 6 marzo 2025 -di reclusione la 45enne ternana, risultata positiva alla cocaina, che nel maggio 2022 alla guida dell'auto si scontro' con la moto da enduro del 50enne Marco De Santis, anche lui di Terni, morto sul colpo. Lo ha deciso il gip all'esito del giudizio abbreviato. Il tragico incidente si verificò sulla statale 79 tra Marmore e Papigno. Per la donna è stata disposta anche la revoca della patente e una provvisionale, a titolo di risarcimento del danno, di 80mila euro a favore dei familiari della vittima, parte civile tramite l'avvocato GiovRanalli. La donna, accusata di omicidio stradale aggravato e difesa dall'avvocato Alessio Pressi, attende le motivazioni della sentenza per un eventuale ricorso in appello. Ste.Cin.