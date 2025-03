Anteprima24.it - Tratte Vesuviana chiuse nel weekend, protesta dei pendolari

Tempo di lettura: 2 minuti“Ancora una chiusura nel week end, ancora una scelta discriminatoria nei confronti dei più deboli e dei territori interni a est di Napoli e dell’area nolana e alto baianese”. A parlare, riferendosi alla Circum, sono i referenti dei comitativesuviani. A scatenare la loro reazione, contenuta in una nota diffusa alla stampa, è l’annuncio fatto dall’Ente Autonomo Volturno, che ha fatto sapere come, per consentire l’effettuazione di lavori straordinari sull’impianto di comando centralizzato del traffico, la circolazione ferroviaria sulla tratta San Giorgio-Volla-Baiano sarà sospesa dalle ore 15.30 di sabato 8 marzo fino all’inizio del servizio di lunedì 10 marzo. “Dopo la chiusura estiva durata tre mesi e successive sospensioni – fanno presente i comitati – Eav richiude la Baiano e la Volla-San Giorgio per l’intero fine settimana causa lavori di ammodernamento.